Источник: ЦСКА ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ниццы»

Как сообщает в своем твиттере журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лангари, представители ЦСКА ведут переговоры о трансфере полузащитника. При этом отмечается, что 24-летний опорный хавбек уже согласовал с российским клубом условия личного контракта.

Добавим, в текущем сезоне бразилец принял участие в четырех встречах за «Ниццу», заработав две желтые карточки.

По данным Transfermarkt.com, стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

Il Cska Mosca ed il Nizza sono in contatto per il trasferimento di #Danilo in Russia. Il centrocampista brasiliano piaceva a diverse squadre italiane che lo avevano sondato in estate. @tvdellosport #transfers #Calciomercato