Владимир Быстров: Какая турнирная борьба? Тедеско вообще «Спартак» не нужен

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать трудовой контракт с клубом, рассчитанный до лета 2021 года.

«Тедеско вообще «Спартак» не нужен. Человек заявил, что уходит. Сейчас будут сборы, там нужно пахать, доказывать, биться за тренера. Это все будет при том тренере, который сказал, что я с вами еще три месяца поработаю и домой в Германию? Какая турнирная борьба? Для «Спартака» с Тедеско все закончено», – цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался найти замену Тедеско в зимнее трансферное окно, но не смог договориться ни с одним специалистом.