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12 января 06:50
автор: Артур Гичунцев

Источник: ЦСКА согласовал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило

Ранее бразилец выступал за «Бенфику» и «Валенсию».

Московский ЦСКА ведет переговоры с «Ниццей» о трансфере опорного полузащитника Данило. Такой информацией располагает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

По его данным, армейцы уже согласовали контракт с игроком и пытаются договориться с французским клубом. Другие детали возможного перехода не уточняются.

24-летний бразилец перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за 10 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл пять матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

источник: «Советский спорт»
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