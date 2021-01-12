Источник: ЦСКА согласовал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило

Московский ЦСКА ведет переговоры с «Ниццей» о трансфере опорного полузащитника Данило. Такой информацией располагает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари.

По его данным, армейцы уже согласовали контракт с игроком и пытаются договориться с французским клубом. Другие детали возможного перехода не уточняются.

24-летний бразилец перебрался в чемпионат Франции летом 2018 года. Он был куплен за 10 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл пять матчей и не отметился голевыми действиями на поле.