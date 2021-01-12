Месси – лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

Форвард «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших плеймейкеров десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
На втором месте расположился бывший полузащитник каталонцев Андрес Иньеста, а замкнул тройку лучших хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.
Отметим, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду остался за бортом первой десятке. В топ-5 также вошли футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне (четвертое место) и полузащитник «Реала» Тони Кроос (пятая позиция).
Лучшие плеймейкеры десятилетия по версии IFFHS
1. Лионель Месси («Барселона)