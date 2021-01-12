Валерий Гладилин: Промес сильнее Кокорина, он бы добавил опыта Ларссону и Понсе

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал о своем отношении к возможному трансферу форварда «Аякса» Квинси Промесу.

«Пока это слухи, какой-то пиар, потому что у него возникали какие-то проблемы в Голландии. Я смотрел его матчи за «Аякс». Он играет в составе. Но Квинси уже немолодой футболист. Думаю, здесь больше вопрос финансового плана, потому что по другим причинам он перейти в «Спартак» не может. «Аякс» играет в Лиге чемпионов, поэтому иной мотивации, чем зарабатывание денег, у Промеса нет. А вот если ему предложат контракт на порядок выше, чем в «Аяксе», то все возможно.

Он точно сильнее Кокорина, хотя Саша старается. Промес добавил бы опыта Ларссону и Понсе. Все-таки, опыта у Квинси уже достаточно. Получилась бы неплохая атака у красно-белых. Тогда шансов у Кокорина не было бы. Менеджерам клуба нужно его куда-то пристроить. Если вернется Квинси, а он приедет как высокооплачиваемый футболист, то три позиции в нападении будут заняты. А на других позициях Кокорин играть не умеет», – цитирует Гладилина «Евро-Футбол».

Напомним, будучи игроком «Спартака», Промес стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе москвичей он провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.