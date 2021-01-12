Одноклубник Шомуродова может перейти в «Ювентус»

«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.