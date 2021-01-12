Одноклубник Шомуродова может перейти в «Ювентус»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакки, выступающий на правах аренды за «Дженоа», привлек внимание «Ювентуса». Об этом сообщает SportItalia.
Согласно источнику, «старая синьора» хочет арендовать игрока до лета 2023 года и сбить его трансферный ценник, составляющий 25 млн евро.
Добавим, что в текущем сезоне 22-летний итальянец провел 15 матчей, забил шесть голов и отдал один голевой пас.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется другим игроком «Дженоа» – нападающим Эльдором Шомуродовым, который известен в России по игре за «Ростов».
источник: «Советский спорт»