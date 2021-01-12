Де Пауль получил предложение от «Ливерпуля». Ранее им интересовался «Зенит»

Хавбек «Удинезе» Родриго Де Пауль может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, 26-летний полузащитник стал трансферной целью «Ливерпуля». Отмечается, что в его подписании заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп.
Ранее агент футболиста сообщил, что его клиент получил предложение от «Зенита», однако, питерцев не устроили финансовые требования «Удинезе».
Добавим, что в текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 18 матчей, забил три гола и отдал три голевых паса.
источник: «Советский спорт»