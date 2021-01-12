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12 января 11:29
автор: Артур Гичунцев

ЦСКА получил предложение о продаже Гайча в «Трабзонспор»

Аргентинец был куплен у «Сан Лоренсо» за 8,50 млн евро.

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть команду этой зимой. Как сообщает Taka Gazete, в его услугах заинтересован «Трабзонспор».

Согласно источнику, турецкий клуб сделал официальное предложение армейцам о переходе игрока на правах аренды, рассчитанной на 1,5 года с правом выкупа. Отмечается, что вопрос с подписанием аргентинца может быть закрыт в течение этой недели.

Напомним, 21-летний нападающий перебрался в ЦСКА летом 2020 года. В данный момент на его счету 18 матчей, один гол и один голевой пас.

источник: «Советский спорт»
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