ЦСКА получил предложение о продаже Гайча в «Трабзонспор»

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч может покинуть команду этой зимой. Как сообщает Taka Gazete, в его услугах заинтересован «Трабзонспор».

Согласно источнику, турецкий клуб сделал официальное предложение армейцам о переходе игрока на правах аренды, рассчитанной на 1,5 года с правом выкупа. Отмечается, что вопрос с подписанием аргентинца может быть закрыт в течение этой недели.

Напомним, 21-летний нападающий перебрался в ЦСКА летом 2020 года. В данный момент на его счету 18 матчей, один гол и один голевой пас.