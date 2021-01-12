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12 января 11:49
автор: Артур Гичунцев

Симеоне – лучший тренер десятилетия по версии IFFHS

Ранее стало известно, что лучшим плеймейкером назван форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Аргентинец Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», признан лучшим тренером последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На втором месте расположился испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), а замкнул тройку лучших немецкий специалист Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Также в первую пятерку вошли итальянец Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») и португалец Жозе Моуринью («Тоттенхэм»).

Полный список выглядит так:

1. Диего Симеоне («Атлетико»)

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

3. Юрген Клопп («Ливерпуль»)

4. Жозе Моуринью («Тоттенхэм»)

5. Массимилиано Аллегри (экс-тренер «Ювентуса»)

6. Унаи Эмери («Вильярреал»)

7. Зинедин Зидан («Реал»)

8. Карло Анчелотти («Эвертон»)

9. Маурисио Почеттино («ПСЖ»)

10. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»)

источник: IFFHS
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