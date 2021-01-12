Симеоне – лучший тренер десятилетия по версии IFFHS

Аргентинец Диего Симеоне, возглавляющий мадридский «Атлетико», признан лучшим тренером последнего десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На втором месте расположился испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), а замкнул тройку лучших немецкий специалист Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Также в первую пятерку вошли итальянец Массимилиано Аллегри (бывший тренер «Ювентуса») и португалец Жозе Моуринью («Тоттенхэм»).

Полный список выглядит так:

1. Диего Симеоне («Атлетико»)