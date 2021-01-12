Самуэль Это’О: Фати творит невероятные вещи, он может занять место Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О высоко оценил потенциал 18-летнего полузащитника Ансу Фати.

«Будущее клуба в руках этого мальчика. Он творит невероятные вещи, поэтому «Барселона» должна позаботиться о нем. Надеюсь, однажды он займет место Месси», – приводи слова Это’О Marca.

Напомним, Фати играет за основу сине-гранатовых с лета 2019 года. В его активе 43 матча, 13 голов и пять голевых передач.

Добавим, что в ноябре 2020 года игрок получил травму колена и выбыл на длительный срок.