ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
12 января 13:25

Президент «Урала»: В команде многие не хотят ставить вакцину от коронавируса

Президент «Урала» Григорий Иванов дал свой комментарий по поводу возможной вакцинации игроков своего клуба.

Ранее появилась информация о том, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о возможности вакцинации сборной России. РФС надеется провести данную процедуру в ближайшее время.

– Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались. Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда, – цитирует Иванова Sport24.

Отметим, что первым матчем для «Урала» после зимней паузы станет встреча с «Уфой» в рамках 1/8 финала Кубка России.

После 19 туров подопечные Юрия Матвеева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вышла улучшенная модель планшета Microsoft Surface Pro 7 PlusVivo выпустила первый в мире смартфон на Qualcomm Snapdragon 480"Амур" едва не упустил победу над "Куньлунь Ред Стар"«Все решил секс»«Позор! Русский стал капитаном — во что мы превратились?!»«Голый клининг» набирает популярность

Футбол. ЦСКА нужен Барбоза. «Вест Хэм» vs «Стокпорт Каунти». Хоккей. «Спартак» vs «Локомотив».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика