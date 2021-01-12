Президент «Урала»: В команде многие не хотят ставить вакцину от коронавируса

Ранее появилась информация о том, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) о возможности вакцинации сборной России. РФС надеется провести данную процедуру в ближайшее время.

– Мы бы с удовольствием привились, но в команде многие не хотят ставить вакцину. Говорили с Прядкиным на эту тему, но ребята все отказались. Их можно понять: они молодые, болезнь проходит в легкой форме. А вот 10-20 сотрудников клуба готовы привиться. Я бы и сам вакцинировался, потому что пока самого не заденет болезнь, все думают, что это ерунда, – цитирует Иванова Sport24.

Отметим, что первым матчем для «Урала» после зимней паузы станет встреча с «Уфой» в рамках 1/8 финала Кубка России.

После 19 туров подопечные Юрия Матвеева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.