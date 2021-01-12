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12 января 13:43

Пивоваров назначен генеральным директором «Динамо»

12 января состоялось заседание совета директоров ФК «Динамо-Москва», в ходе которого принято решение о назначении генеральным директором клуба Павла Пивоварова.

Юрий Белкин, ранее занимавший эту должность, становится президентом ФК «Динамо» и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

«На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и спортивный арбитражный суд в Лозанне», — рассказал Председатель Совета директоров АО «ФК “Динамо-Москва”» Юрий Соловьев.

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