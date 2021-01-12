Лотар Маттеус: Холланд – это ураган, обрушившийся на вас, скоро он будет играть в топ-клубе

Отметим, что 20-летний норвежец является самым дорогим форвардом мира среди футболистов, не достигших 21-летнего возраста. Его текущая трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро.

– На данный момент Холанд – это лицо Дортмунда. Уверен, что он еще не до конца раскрыл свой высокий потенциал. Эрлинг – машина, ураган, обрушившийся на вас. Скоро он точно будет играть в одном из крупнейших клубов мира. Но пока я надеюсь, что чемпионат Германии будет наслаждаться его игра на протяжении еще нескольких сезонов, – цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 19 голов и три ассиста в 16 матчах за «шмелей».