Илья Геркус: Для «Динамо» назначение Пивоварова – это укрепление, он является топ-менеджером

Данное решение было принято сегодня, 12 января, во время заседания совета директоров бело-голубых. Ранее этот пост в команде занимал Юрий Белкин, ставший новым президентом динамовцев.

– У меня самые комплементарные характеристики о Павле. Это топ-менеджер, один из лучших профессионалов, с которыми я сталкивался. У него огромный международный опыт. Редкий случай, когда наш человек востребован в международных органах. Для «Динамо» Павел Константинович – это укрепление, – цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Отметим, что в свое время Пивоваров занимал должность исполнительного директора «Зенита».