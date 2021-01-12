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12 января 16:00

Источник: ЦСКА заинтересован в трансфере Гамшика

Контракт словацкого игрока с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года.

Атакующий полузащитник «Далянь Ифан» и сборной Словакии Марек Гамшик может оказаться в составе ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, близкий к игроку.

– ЦСКА действительно обращался к Мареку и показал заинтересованность, но переход маловероятен из-за финансовых запросов футболиста, – информирует источник.

Текущий контракт Гамшика с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года. Ранее 33-летний словак на протяжении 12 лет выступал за «Наполи». В общей сложности на его счету 121 гол и 100 ассистов в 520 матчах за итальянский клуб.

В составе сборной Словакии хавбек отыграл 122 встречи (25 голов).

источник: Чемпионат.com
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