Самедов вернулся в «Локомотив» в качестве старшего селекционера по молодежному футболу

– Я очень рад вернуться в «Локомотив» и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, «Локо» U19 и «Казанки», – сказал Самедов.
Напомним, что 36-летний россиянин дважды выступал за московский клуб – с 2005-го по 2008-й, а также с 2012-го по 2017 год. В общей сложности на счету хавбека 215 матчей, 37 голов и 40 ассистов. Вместе с командой он становился трехкратным обладателем Кубка России.
Также в своей карьере Самедов защищал цвета «Спартака», «Динамо», «Крыльев Советов» и футбольного клуба «Москва». В 2017 году он стал чемпионом России в составе «красно-белых».
За национальную команду полузащитник провел 53 матча (7 голов).
Старшим селекционером «Локомотива» по молодежному футболу назначен Александр Самедов!— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 12, 2021
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