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12 января 17:40

Александр Самедов: Готов посвятить все свое время на то, чтобы в «Локо» играло больше воспитанников

Сегодня московский клуб объявил о возвращении хавбека на руководящий пост.

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов прокомментировал свое назначение на должность старшего селекционера по молодежному футболу железнодорожников.

– Это новый этап в моей жизни. Моя задача – это заниматься именно с молодежью и воспитанниками «Локомотива». Я готов посвятить все свое время этой работе, чтобы как можно больше в будущем молодых футболистов и воспитанников было в составе взрослой команды, – цитирует Самедова Sport24.

Напомним, что 36-летний россиянин дважды выступал за «Локомотив» – с 2005-го по 2008-й, а также с 2012-го по 2017 год. В общей сложности на счету хавбека 215 матчей, 37 голов и 40 ассистов. Вместе с командой он становился трехкратным обладателем Кубка России.

источник: Sport24.ru
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