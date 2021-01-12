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12 января 18:47

Борис Игнатьев: Вандерсон мог бы усилить состав сборной России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал иностранных игроков из РПЛ, которые по его мнению могли бы выступать за национальную команду в случае получения гражданства.

Ранее стало известно, что сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович планирует получить российский паспорт в этом году и впоследствии рассчитывает на вызов в сборную России.

– Из легионеров, что играют сейчас в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара». Если бы речь шла о Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор, – цитирует Игнатьева News.ru.

Напомним, что 26-летний Миладинович выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 72 матча, забил три гола и отдал четыре ассиста.

Что касается Вандерсона, то 26-летний бразилец присоединился к «Краснодару» летом 2017-го. На его счету 16 забитых мячей и 19 результативных передач в 116 встречах за «быков».

источник: News.ru
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