Семерым фигурантам уголовного дела по матчу «Чайка» - «Черноморец» предъявлено обвинение

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал ход дела по матчу «Чайка» — «Черноморец» (3:1).

«Расследование активно ведется. Следствие несколько раз продлевалось по объективным факторам: надо было опросить большое количество свидетелей в разных регионах страны, изучить все доказательства, а также сказался фактор коронавируса. Надо понимать, что впервые в истории советского и российского спорта проводится реальное расследование в рамках уголовного дела об оказании противоправного влияния на результат игры. У такого дела просто нет аналогов в следственной практике.

РФС постоянно взаимодействует со следствием. По нашей информации, семерым фигурантам уголовного дела уже предъявлено обвинение. Эти семеро — не последние, кем интересуется следствие. В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения дела по существу.

Мы регулярно получаем от МВД информацию о возможных нарушениях в других матчах «Чайки». Департамент защиты игры РФС ведет свою работу по ее проверке. КДК уже применил санкции к семерым участникам различных игр «Чайки». Это арбитры Матюнин, Качанов, их помощники, игроки «Черноморца», бывший руководитель ФК «Урожай» Градиленко и другие — они все отстранены от футбола. КДК не опирается в своих решениях на расследование МВД. Судебное разбирательство и рассмотрение дел КДК — независимые друг от друга процессы. В КДК для вынесения решения не нужно иметь на руках решения суда. Что касается более серьезных санкций к «Чайке» как клубу, надо дождаться окончания расследований МВД и РФС», - цитирует Мельникова Sport24.ru.

Напомним, генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко пытался стимулировать «Черноморец», предложив главному тренеру Хазрету Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой». По итогам расследования Градиленко и Дышеков отстранены от любой деятельности, связанной с футболом, на один год.