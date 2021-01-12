Геркус намерен взыскать с «Локомотива» более одного миллиона рублей

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус намерен взыскать с клуба 1,2 миллиона рублей в качестве судебных издержек.

Как сообщается на сайте арбитражного суда города Москвы, бывший руководитель железнодорожников уже подал соответствующий иск.

Напомним, ранее «Локомотив» на основании проведенного аудита требовал взыскать с Геркуса 144,6 миллиона рублей. В сентябре суд отклонил иск железнодорожников.

Добавим, что Геркус возглавлял «Локомотив» с лета 2016 по декабрь 2018-го года. За время его работы клуб выиграл чемпионат и Кубок России.