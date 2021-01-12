Сергей Светлов – о победе над «Куньлунем»: Рад, что четвертое звено «Амура» вновь смогло забить гол

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Куньлунем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Рад, что все наши линии хорошо сыграли. Достойная и нужная победа, благодарен ребятам. Хотел бы отметить, что четвертое звено вновь забивает, они работают, стараются и приносят пользу команде. Было много удалений, напряженная и контактная игра. Не хватило терпения в концовке, жаль, что вновь не сыграли на ноль, – цитирует Светлова пресс-служба лиги.

«Амур» набрал 38 очков и располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 17 января хабаровская команда сыграет в гостях с «Барысом».