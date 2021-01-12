«Арсенал» продлил контракт с Холдингом до 2024 года

«Арсенал» продлил контракт с центральным защитником Робом Холдингом.

Пресс-служба лондонцев сообщает, что новое соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

✍️ @RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year — Arsenal (@Arsenal) January 12, 2021

Холдинг является воспитанником «Болтона». В «Арсенал» он перешел в июле 2016 года. В текущем сезоне защитник провел за «канониров» 18 матчей и сделал одну результативную передачу.