«Арсенал» продлил контракт с Холдингом до 2024 года

«Арсенал» продлил контракт с центральным защитником Робом Холдингом.

Пресс-служба лондонцев сообщает, что новое соглашение с 25-летним англичанином рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

✍️ @RobHolding95 has signed a new long-term contract until 2024, with an option for a further year