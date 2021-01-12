«ПСВ» объявил о переходе Хендрикса в «Спартак»

«ПСВ» объявил о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса в «Спартак».

Пресс-служба клуба сообщает, что стороны согласовали все условия сделки, и 25-летний хавбек подпишет контракт с московским клубом после прохождения медосмотра.

Een echte PSV'er 🔴⚪ gaat onze mooie club na ruim 16 jaar verlaten.



Jorrit, bedankt voor je passie, strijd, vechtlust, inzet en meer. Heel veel succes in Rusland! 🇷🇺#J8RRIT — PSV (@PSV) January 12, 2021

Напомним, Хендрикс является воспитанником «ПСВ». В текущем сезоне полузащитник провел за родной клуб 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.