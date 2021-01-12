«Спартак»: Переход Хендрикса будет оформлен после медосмотра

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс близок к переходу в московский клуб.

Ранее сегодня голландский клуб объявил, что стороны согласовали все условия сделки.

«Переход до конца не оформлен, трансфер состоится в случае успешного прохождения игроком медицинского обследования в Дубае. По дате сообщим позднее», - цитирует Фетисова Sport24.ru.

Напомним, Хендрикс является воспитанником ПСВ. В текущем сезоне полузащитник провел за родной клуб 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В 2016 году футболист сыграл один матч за сборную Нидерландов.