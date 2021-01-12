Хендрикс прокомментировал переход в «Спартак»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, который в ближайшее время должен перейти в «Спартак», прокомментировал предстоящий трансфер.

Ранее стало известно, что клубы согласовали условия сделки. Игрок подпишет контракт с красно-белыми после прохождения медосмотра.

«В жизни всегда наступает время уходить, я очень много времени провел в ПСВ и горжусь этим, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я настоящий игрок ПСВ и всегда буду тепло относиться к клубу, его сотрудникам и болельщикам. Именно с этой мыслью я ухожу. Я с нетерпением жду начала нового приключения в ведущем клубе в условиях жесткой конкуренции», - приводит слова футболиста пресс-служба ПСВ.

Напомним, Хендрикс является воспитанником ПСВ. В текущем сезоне полузащитник провел за родной клуб 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

В 2016 году футболист сыграл один матч за сборную Нидерландов.