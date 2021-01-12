«Арсенал» взял в аренду у «Рубина» Коновалова

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов на правах аренды перешел в «Арсенал».

Пресс-служба тульского клуба сообщает, что соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

👍🏻🤝Игорь, Добро пожаловать в «Арсенал»!



📄В первый день сборов мы подписали арендное соглашение с полузащитником Игорем Коноваловым, оно рассчитано до окончания сезона-2020/21😀 pic.twitter.com/EdIWvXmT3D — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 12, 2021

Напомним, Коновалов является воспитанником академии «Спартака». За «Рубин» он выступает с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за казанцев семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.