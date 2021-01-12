Новиков подтвердил, что ведет переговоры с «Нефтехимиком»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сообщил, что может возглавить «Нефтехимик».

«Да, я действительно веду переговоры с «Нефтехимиком» о назначении на пост главного тренера. Официального решения еще нет, пока что идет процесс переговоров», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, последним место работы Новикова было московское «Динамо», из которого он был уволен в сентябре прошлого года.

Добавим, что «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.