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12 января 22:54
автор: Юрий Нечаев

«Шеффилд» одержал первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Ньюкасл»

«Сороки» потерпели второе поражение подряд.

«Шеффилд» обыграл «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Билли Шарп, реализовавший пенальти.

Добавим, что весь второй тайм гости играли в меньшинстве. В конце первой половины с интервалом в три минуты две желтые карточки получил полузащитник Райан Фрэйзер.

«Шеффилд» одержал первую победу в чемпионате Англии сезона-2020/21 и с пятью очками продолжает замыкать турнирную таблицу. «Ньюкасл» расположился на 15-й позиции (19).

17 января «Шеффилд» на своем поле примет «Тоттенхэм», а днем позже «сороки» сыграют в гостях против «Арсенала».

Чемпионат Англии
18-й тур

«Шеффилд Юнайтед» - «Ньюкасл Юнайтед» - 1:0 (0:0)
Гол: Шарп, 72.
Удаление: Фрейзер, 45 («Ньюкасл»).

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