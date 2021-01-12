«Шеффилд» одержал первую победу в сезоне, обыграв на своем поле «Ньюкасл»

«Шеффилд» обыграл «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий Билли Шарп, реализовавший пенальти.

Добавим, что весь второй тайм гости играли в меньшинстве. В конце первой половины с интервалом в три минуты две желтые карточки получил полузащитник Райан Фрэйзер.

«Шеффилд» одержал первую победу в чемпионате Англии сезона-2020/21 и с пятью очками продолжает замыкать турнирную таблицу. «Ньюкасл» расположился на 15-й позиции (19).

17 января «Шеффилд» на своем поле примет «Тоттенхэм», а днем позже «сороки» сыграют в гостях против «Арсенала».