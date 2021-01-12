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12 января 23:25
автор: Юрий Нечаев

«Айнтрахт» арендует Йовича у «Реала»

Форвард не может закрепиться в мадридском клубе.

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич подтвердил, что немецкий клуб рассчитывает взять в аренду до конца сезона нападающего «Реала» Луку Йовича.

«Соглашение по аренде Йовича до лета находится на грани заключения. Ему еще нужно успешно пройти медосмотр, но если все будет хорошо, он вернется к нам», — цитирует Бобича Sky Sports Deutschland.

Напомним, 23-летний сербский форвард перешел в «Реал» как раз из «Айнтрахта» в июле 2019 года. В текущем сезоне Йович лишь пять раз появлялся на поле в составе «Королевского клуба», не отметившись результативными действиями.

источник: Sky Sports
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