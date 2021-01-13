Гол Погба принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Бернли» и лидерство в турнирной таблице АПЛ

Перенесенный матч первого тура чемпионата Англии «Бернли» - «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал французский полузащитник Поль Погба.

Победа позволила «МЮ» набрать 36 очков и единолично возглавить турнирную таблицу АПЛ. На втором месте находится «Ливерпуль», имеющий на три очка меньше. Уже в следующем туре лидеры чемпионата сыграют между собой. Встреча состоится на поле мерсисайдцев 17 января.

«Бернли» с 16 очками находится на 16-й строчке в турнирной таблице. 16 января команда Шона Дайча сыграет на выезде с «Вест Хэмом».

Параллельно проходил матч 18-го тура, в котором «Эвертон» в гостях взял верх над «Вулверхэмптоном» 2:1.