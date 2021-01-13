«Атлетико» одержал домашнюю победу над «Севильей»

«Атлетико» обыграл «Севилью» в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

Победу мадридскому клубу принесли точные удары Анхеля Корреа и Сауля.

Команда Диего Симеоне продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 16 матчах 41 очко. «Матрасники» на четыре очка опережают «Реал», имея при этом две игры в запасе.

«Севилья» находится на шестой строчке (30 очков после 17 матчей).

В следующем туре обе команды сыграют на выезде. «Атлетико» встретится с «Эйбаром», а «Севилья» - с «Алавесом».