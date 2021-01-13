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13 января 06:33
автор: Артур Гичунцев

Агент: Если «Зенит» захочет, Пепе будет играть за них. «Порту» им не конкурент

Ранее сообщалось, что чемпион России предложил за его переход 20 млн евро.

Футбольный агент Паулу Барбоза объяснил, почему не стоит верить информации об отказе полузащитника «Гремио» Пепе переходить в «Зенит».

«То, что пишут – это одно. Реальность другая. Игрок сам по себе не все решает. Вопрос решают клубы, и только после этого идет о речь об интересах игрока. Поэтому не стоит придавать значения информации о том, что Пепе предпочитает «Порту». Игрок может высказать свое мнение только после достижения соглашения между клубами.

Сейчас мне трудно сказать, куда перейдет Пепе, но безусловно, у «Зенита» больший шанс договориться. Если «Зенит» захочет, то футболист будет играть за «Зенит». «Порту» – не конкурент с финансовой точки зрения.

Язык, культура, гастрономия – бразильцам проще жить в Португалии и играть в футбол. Но это не единственный критерий. Игрок понимает, что могут предположить в «Порту», а что в «Зените». И что из себя представляют эти клубы. Он будет играть там, где предложат лучшие условия. Думаю, что уровень у «Порту» и «Зенита» одинаковый спортивный уровень, но у «Зенита» есть более сильный аргумент», – цитирует агента «Спорт День за Днем».

Добавим, что за первую команду «Гремио» 23-летний бразилец отыграл 104 матча, забил 24 гола и отдал 13 голевых передач.

источник: «Спорт день за днем»
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