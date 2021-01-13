Агент: Если «Зенит» захочет, Пепе будет играть за них. «Порту» им не конкурент

Футбольный агент Паулу Барбоза объяснил, почему не стоит верить информации об отказе полузащитника «Гремио» Пепе переходить в «Зенит».

«То, что пишут – это одно. Реальность другая. Игрок сам по себе не все решает. Вопрос решают клубы, и только после этого идет о речь об интересах игрока. Поэтому не стоит придавать значения информации о том, что Пепе предпочитает «Порту». Игрок может высказать свое мнение только после достижения соглашения между клубами.

Сейчас мне трудно сказать, куда перейдет Пепе, но безусловно, у «Зенита» больший шанс договориться. Если «Зенит» захочет, то футболист будет играть за «Зенит». «Порту» – не конкурент с финансовой точки зрения.

Язык, культура, гастрономия – бразильцам проще жить в Португалии и играть в футбол. Но это не единственный критерий. Игрок понимает, что могут предположить в «Порту», а что в «Зените». И что из себя представляют эти клубы. Он будет играть там, где предложат лучшие условия. Думаю, что уровень у «Порту» и «Зенита» одинаковый спортивный уровень, но у «Зенита» есть более сильный аргумент», – цитирует агента «Спорт День за Днем».

Добавим, что за первую команду «Гремио» 23-летний бразилец отыграл 104 матча, забил 24 гола и отдал 13 голевых передач.