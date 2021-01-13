«Реал» продаст игроков на 150 млн евро ради трансфера Мбаппе

Мадридский «Реал» разработал план по приглашению нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает AS.

По данным источника, испанский гранд решил продать ряд футболистов, а вырученные средства направить на подписание 21-летнего форварда. Отмечается, что «сливочные» выставят на трансфер Гарета Бэйла, Иско, Марсело, а также Луку Йовичу и Браима Диаса.

Что касается Мбаппе, то его контракт с чемпионом Франции действует до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в 180 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне он провел 20 матчей, забил 14 голов и отдал восемь голевых передач.