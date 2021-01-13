Уле Гуннар Сульшер: Матч с «Ливерпулем» – отличный тест для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Бернли» (1:0) в 18-м туре АПЛ, а также высказался о матче с «Ливерпулем».

«Я доволен. Когда берешь три очка, по-другому быть не может. Мы должны были это сделать.

Ключ к победе? Спокойствие и самообладание. В первые 30 минут мы играли слабо, но ВАР вдохнул в нас жизнь.

Гол Погба? Великолепное исполнение. Он сыграл отлично.

Что касается матча с «Ливерпулем», то мы неплохо играем на выезде. Главное – верить в себя. Сейчас мы переживаем хороший отрезок. Конечно, будет сложно. В матчах с чемпионом по-другому быть не может. Впрочем, это отличный тест для нашей команды», – цитирует норвежца ВВС.