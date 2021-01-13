Агент Озила подтвердил возможный трансфер в «Фенербахче»

Эркут Согут, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, прокомментировал информацию о контактах с «Фенербахче».

«Озил – болельщик этого великого клуба. В Турции он будет играть только за эту команду. Надеюсь, это случится в ближайшее время. Больше я сказать ничего не могу. Думаю, после его высказываний всем итак понятно, чего он хочет», – цитирует агента Goal.com.

Напомним, 32-летний Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В октябре стало известно, что лондонцы не включили его в заявку на матчи АПЛ. В последний раз он играл в марте 2020 года.