Парфенов – о положении «Арсенала»: Другого пути у нас нет, нам надо многое исправлять

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о планах на вторую часть сезона.

«Необходимо привести ребят более-менее в одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами. Это будет на втором сборе. Сейчас закладываем фундамент.

Все соскучились. Думаю, и дальше будут работать с большим удовольствием. Другого пути у нас нет, нам надо многое исправлять. Только через работу будет что-то получаться. Удачу надо вернуть трудом, терпением. Именно это хочется получить от ребят», – цитирует специалиста пресс-служба «оружейников».