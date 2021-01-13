Йович, купленный «Реалом» за 63 млн евро, вернется в «Айнтрахт»

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович близок к переходу в немецкий «Айнтрахт». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, сербский нападающий вернется в команду на правах аренды. При этом испанский гранд возьмет на себя часть его зарплаты.

Также сообщается, что Йович лично попросил главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана отпустить его этой зимой.

Напомним, 23-летний футболист был куплен у «Айнтрахта» летом 2019 года. Сумма сделки составила 63 млн евро.