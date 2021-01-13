Мурзагулов подтвердил возвращение Газизова в «Уфу»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о том, что бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов вернулся к работе в уфимском клубе.

Отмечается, что должность 52-летнего специалиста пока неизвестна.

– С этого дня мы вместе с Газизовым обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент. Мы принципиально договорились, потому что он продолжает помогать нам, а в каком качестве, определим позже, неважно, как это будет называться. Главное, что «Уфа» – это родной клуб для него, а он родной для клуба человекБезусловно, и ближайшие трансферы мы будем с ним обсуждать, – цитирует Мурзагулова «РИА Новости».

Напомним, что Газизов работал в московском клубе с 10 июля по 8 декабря этого года. До сотрудничества с красно-белыми он на протяжении восьми лет занимал аналогичную должность в уфимской команде.