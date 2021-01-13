Голкипер Конюхов сменил «Торпедо» на «Томь»

Вратарь Евгений Конюхов стал игроком «Томи», сообщает пресс-служба томского клуба.

По информации источника, 34-летний футболист подписал с командой двухлетнее соглашение.

Ранее Конюхов выступал за московское «Торпедо» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он пропустил 12 голов и шесть раз отстоял «на ноль».

Также в своей карьере вратарь защищал цвета «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», «Сибири», «Тюмени» и владимирского «Торпедо».