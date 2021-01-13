Голкипер Конюхов сменил «Торпедо» на «Томь»

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 137 Майами Хит 134
НБА - регулярный чемпионат окончен Бруклин Нетс 122 Денвер Наггетс 116
НБА - регулярный чемпионат окончен Кливленд Кавальерс 87 Юта Джаз 117
НБА - регулярный чемпионат окончен Хьюстон Рокетс 100 Лос-Анджелес Лейкерс 117
НБА - регулярный чемпионат окончен Оклахома-Сити Тандер 102 Сан-Антонио Спёрс 112
НБА - регулярный чемпионат окончен Голден Стэйт Уорриорз 95 Индиана Пэйсерс 104
Кубок Италии 17:00 Фиорентина 0 Интер М 0
КХЛ - регулярный чемпионат 17:00 Авангард 0 Торпедо 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Нефтехимик 0 Йокерит 0 4.3 4.8 1.63
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Автомобилист 0
Кубок Италии 19:45 Наполи 0 Эмполи 0 1.29 5.8 9.5
Еврокубок 20:30 Виртус Болонья 0 Цедевита Олимпия 0 1.14 5.7
Англия - Премьер-лига 21:00 Манчестер Сити 0 Брайтон энд Хоув Альбион 0
Еврокубок 22:00 Андорра 0 УНИКС 0 2.35 1.6
Еврокубок 22:30 Партизан 0 Доломити Энергия 0
Кубок Италии 22:45 Ювентус 0 Дженоа 0 1.4 4.7 7.9
Еврокубок 22:45 Уникаха 0 Ховентуд 0
Еврокубок 22:45 Нантер 0 Монако 0 2.35 1.6
Суперкубок Испании 23:00 Реал Сосьедад 0 Барселона 0
Еврокубок 23:00 Гран Канария 0 Морнар 0
Англия - Премьер-лига 23:15 Тоттенхэм Хотспур 0 Фулхэм 0
НХЛ - регулярный чемпионат 01:30 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0 2.4 4 2.55
13 января 13:30

Голкипер Конюхов сменил «Торпедо» на «Томь»

Томская команда занимает предпоследнее, 21-е место в таблице ФНЛ.

Вратарь Евгений Конюхов стал игроком «Томи», сообщает пресс-служба томского клуба.

По информации источника, 34-летний футболист подписал с командой двухлетнее соглашение.

Ранее Конюхов выступал за московское «Торпедо» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он пропустил 12 голов и шесть раз отстоял «на ноль».

Также в своей карьере вратарь защищал цвета «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», «Сибири», «Тюмени» и владимирского «Торпедо».

источник: ФК «Томь»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Jeep Grand Cherokee 2021 модельного года. Флагманский внедорожник возвращается в новом обличииПобедителем девятого этапа "Дакара" стал Мартин МацикВышла улучшенная модель планшета Microsoft Surface Pro 7 PlusПришлось раздеться, чтобы выжить«Голый клининг» набирает популярностьСамая сексапильная жена в российском футболе. Ее формы впечатляют
Урезанная регулярка, миллиард убытков и возвращение на «Матч ТВ». Какой будет НХЛ-2021
Несмотря на все волнения, злоключения и возгласы пессимистов о невозможности играть в хоккей из-за пандемии, НХЛ все-таки начинает новый чемпионат.
«Тампа» без Куча, Ови в «доме престарелых», Хлебушек готов к штурму. Чего ждать в НХЛ-2021
«Плеймейкер» выделяет основные интриги стартующего сезона Национальной хоккейной лиги.
Четыре интриги Овечкина: погоня за Гретцки, «Ришар», контракт и второй Кубок Стэнли
В ночь с 13 на 14 января за океаном стартует очередной сезон НХЛ.
В «Динамо» новый гендир. Человек из «Зенита», уход которого может затронуть Аршавина
Московское «Динамо» объявило о перестановках в высшем руководстве клуба.
Бетон Хуммельса и изящество Месси. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Почему «Локомотив» оставляет Николича до лета, но не возвращает Семина
Новое руководство «Локомотива», как сообщает источник, даст возможность доработать до конца сезона главному тренеру Марко Николичу.
«Делай так, как лучше для хоккея». О чем могли договориться Лукашенко и Фазель
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель наконец-то добрался до Минска, чтобы обсудить лично с Александром Лукашенко вопрос проведения чемпиона мира 2021 года.
Рамос в снегу, текучка «Спартака» и запутавшийся Орлов. «Телега едет»#2
"Плеймейкер" представляет обзор самых интересных публикаций в Telegram за минувшую неделю. Выпуск второй.
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.

Футбол. ЦСКА нужен Барбоза. «Вест Хэм» vs «Стокпорт Каунти». Хоккей. «Спартак» vs «Локомотив».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика