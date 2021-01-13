Голкипер Конюхов сменил «Торпедо» на «Томь»

Вратарь Евгений Конюхов стал игроком «Томи», сообщает пресс-служба томского клуба.
По информации источника, 34-летний футболист подписал с командой двухлетнее соглашение.
Ранее Конюхов выступал за московское «Торпедо» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 14 матчей, в которых он пропустил 12 голов и шесть раз отстоял «на ноль».
Также в своей карьере вратарь защищал цвета «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», «Сибири», «Тюмени» и владимирского «Торпедо».
🆕 Сегодня состав «Томи» пополнил 34-летний вратарь Евгений Конюхов. Последним клубом Евгения было московское «Торпедо», за которое он выступал в первой половине этого сезона (14 матчей, 12 пропущенных голов, 6 матчей «на ноль»). Контракт с новичком рассчитан на 2 года. pic.twitter.com/tELqMMR4au— ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) January 13, 2021