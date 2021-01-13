Асамоа близок к возвращению в «Удинезе»

По информации Tuttosport, команда из Удине заинтересована в возвращении 32-летнего ганца в состав «зебр». О сроке предполагаемого соглашения пока не сообщается.

Напомним, футболист защищал цвета «Удинезе» в период с 2008-го по 2012 год – на его счету 134 проведенных встречи, восемь забитых мячей и девять результативных передач.

Асамоа стал свободным агентом в октябре 2020 года после истечения контракта с миланским клубом. За «нерадзурри» он отыграл 53 матча, отдав три ассиста.

Ранее хавбек выступал за «Ювентус». Вместе с туринцами он стал шестикратным чемпионом Италии.