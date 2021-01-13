Заместитель спортивного директора «Локомотива» Лосюк покинет команду в январе

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк уйдет из команды в конце января 2021 года, сообщает «РБ-Спорт».
Отмечается, что руководство железнодорожников решило не продлевать контракт со специалистом. Ранее клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе.
Лосюк работает в «Локомотив» с 2019 года после приглашения Кикнадзе.
После 19 туров подопечные Марко Николича занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 28 очков. От зоны еврокубков команду отделяют пять очков.
источник: «РБ-Спорт»