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13 января 15:30

Тимур Гурцкая: Аршавин – будущий президент или вице-президент «Зенита», а не гендиректор клуба

Известный агент высоко оценивает возможности бывшего форварда питерцев.

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил перспективы бывшего нападающего «Зенита» Андрея Аршавина в системе управления петербургской команды.

– Аршавин – не будущий гендиректор, а президент или вице-президент. Если взять любой клуб, кроме российских, во всех клубах есть выходцы, продолжающий традиции. Поэтому я и говорю об Аршавине. Это первая сильная личность, подходящая под эту категорию.

Когда он говорит, что не понимает в торговле, а понимает в футболе, то ничего страшного. Почему бы Аршавину не быть вице-президентом? Он будет работать на благо клуба. В чем тогда минус? Я не вижу, – цитирует агента «РБ Спорт».

Отметим, что в данный момент пост генерального директора сине-бело-голубых занимает Александр Медведев, а спортивного директора – Хавьер Рибалта.

источник: «РБ-Спорт»
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