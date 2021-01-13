Семин будет тренером-консультантом клуба Евгения Савина

Российский блогер Евгений Савин, автор и ведущий YouTube-канала «КраСава», сообщил о том, что экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин станет тренером-консультантом своего футбольного клуба.

– Все просмотры, контрольные матчи, а также игры чемпионата будут под опытным взглядом Юрия Павловича. Круто, что с таким опытом и бэкграундом у него осталось огромное желание помогать молодым. Молодежь, готовьтесь, – написал Савин на своей странице в Instagram.

Ранее сообщилось, что в этом году Савин собирается основать свою команду под названием «Красава». Коллектив будет выступать в ПФЛ. В составе клуба будут игроки, оставшиеся без контрактов, а также те, которых неоправданно считают бесперспективными.