Лиссабон был выбран европейской столицей спорта в 2021 году

Лиссабон был выбран в качестве европейской столицы спорта 2021 года, сообщает «ЕвроПульс».

Как сообщает «Профиль», до июля этого года португальский город будет делить данный титул с Малагой, выбранной столицей всех спортивных соревнований в прошлом году. Данная ситуация произошла из-за пандемии коронавируса. Планируется, что испанский город проведет часть запланированных мероприятий до середины лета.

Европейская федерация столиц присуждает титул спортивной столицы с 2001 года. Его получает один из городов Европейского союза (ЕС) с населением больше 500 тыс. жителей. Это подразумевает поддержку для организации спортивных мероприятий и развития здорового образа жизни.