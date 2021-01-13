Резиуан Мирзов: Хабиб сказал мне, что он сильно болеет за «Спартак»

Фланговый полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, арендованный «Химками» до конца текущего сезона, рассказал о том, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов является болельщиком красно-белых.

– Хабиб пригласил меня и Джикию на вечер единоборств, посвященный памяти его отца. Мы поздоровались, немного обсудили футбол, Хабиб сказал, что сильно болеет за «Спартак». И спросил меня: «Почему в «Спартаке» не играешь, не можешь, что ли, на тренировке прыгнуть в подкате под своих конкурентов?» Я ответил, что хочу пройти в ноги, но пока не дают, хаха, – цитирует Мирзова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету хавбека восемь проведенных матчей в составе подмосковного клуба, в которых он забил четыре гола.

Что касается Нурмагомедова, то 24 октября прошлого года 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры после защиты титула в поединке с американцем Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 боях.