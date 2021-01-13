Нападающий «Насьонала» Арабидзе: Я уже подписал контракт с «Ротором»

Грузинский нападающий «Насьоналя» Арабидзе сообщил, что в ближайшее время пополнит состав «Ротора».

– Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знаком со мной еще с тех времен, когда он был главным тренером киевского «Динамо». Тогда я играл в резервной команде «Шахтера». «Ротор» договорился об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, договор также предусматривает выкуп моего трансфера, – цитирует Арабидзе 1TV.

Отметим, что 22-летний вингер выступал за «Насьональ» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 12 матчей, забив один гол. При этом игрок отдавался в аренду в турецкий «Аданаспор».

В составе сборной Грузии форвард забил три гола в четырех встречах.