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13 января 18:00

«Ротор» объявил о возвращении Саплинова в «Ростов»

Российский хавбек провел всего две встречи за волгоградцев.

Пресс-служба «Ротора» сообщила об уходе из команды атакующего полузащитника Александра Саплинова.

Сообщается, что 23-летний россиянин вернулся в «Ростов» после своей аренды в волгоградском клубе. Волгоградцы договорились о досрочном расторжении соглашения, рассчитанного до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне хавбек отыграл всего два матча, не отличившись результативными действиями.

Саплинов выступает за «Ростов» с июля 2019 года. За ростовчан он провел 23 встречи и забил два гола. Ранее игрок защищал цвета «Балтики», «Сокола» и белгородского «Энергомаша».

источник: ФК «Ротор»
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