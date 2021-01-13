Хендрикс пройдет медобследование для «Спартака» 16 января

Директор по связям с общественностью ФК «Спартак» Антон Фетисов сообщил, когда состоится медобследование новичка московского клуба Йоррита Хендрикса.

«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», – сообщил Фетисов в интервью для ТАСС.

ПСВ объявил о переходе своего 25-летнего опорного полузащитника в «Спартак» еще 12 января. По сведениям Transfermarkt, трансфер обошелся красно-белым в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Хендрикс сыграл за команду из Эйндховена 16 матчей, не отметившись результативными действиями.