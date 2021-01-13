«Краснодар» отдал Гогличидзе в аренду «Нижнему Новгороду»

Пресс-служба ФК «Нижний Новгород» объявила о том, что лидер ФНЛ оформил первый зимний трансфер, взяв в аренду у «Краснодара» Лео Гогличидзе с правом выкупа после завершения нынешнего сезона.

«Заявляя Лео, мы усиливаем не только оборону, но и линию атаки, – отметил заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов. –Гогличидзе – современный защитник, способный играть в различных тактических схемах, умеющий хорошо поддерживать атакующие действия команды. Лео Гогличидзе взят в аренду с правом выкупа у ФК «Краснодар». Надеюсь, что сотрудничество для клуба и игрока будет плодотворным и взаимовыгодным».

Ранее воспитанник «Краснодара» Гогличидзе уже выступал за «Нижний Новгород» в сезонах-2017/18 и 2018/19, сыграв в сумме 35 матчей.

В первой части текущего первенства ФНЛ Лео провел 23 встречи за «Чайку», забив два мяча и сделав одну голевую передачу.