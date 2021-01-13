«Интер» на выезде обыграл «Фиорентину» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В 1/8 финала Кубка Италии флорентийская «Фиорентина» на своем поле уступила миланскому «Интеру» с результатом 1:2 по итогам дополнительного времени.

Чилийский полузащитник гостей Артуро Видаль открыл счет на 40-й минуте, реализовав пенальти. На 57-й флорентийцы отыгрались благодаря точному удару ивуарийского форварда Кристиана Куаме.

Основное время завершилось вничью 1:1, а на исходе дополнительного получаса «Интер» все-таки добился победы. На 119-й минуте ворота «Фиорентины» поразил бельгийский нападающий сине-черных Ромелу Лукаку после передачи Николо Бареллы.

В четвертьфинале (ориентировочно 27 января) «Интер» встретится с «Миланом», который вчера в серии пенальти одолел «Торино» (5:4 после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время).